Кремль обяжет регионы отвечать на недовольство пользователей в соцсетях

Кремль начнет следить за реакцией региональных властей на жалобы россиян в соцсетях. Программу планируют распространить по всей стране к 2019 году, передает
Новая система позволит следить за информационным потоком в пяти соцсетях и смотреть за реакцией сообществ на действия властей.
Программу начали тестировать в двух регионах.
Автоматическую систему разработала ООО «Медиалогия». Как рассказал один из чиновников, знакомый с программой, это браузерная система, которая не требует установки.
«Это браузерная система, то есть на рабочий компьютер ничего не устанавливается, все находится на серверах, доступ возможен через любой браузер», — уточнил он.