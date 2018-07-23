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9:13, 23 июля 2018 316
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Кремль обяжет регионы отвечать на недовольство пользователей в соцсетях

Кремль обяжет регионы отвечать на недовольство пользователей в соцсетях

Кремль начнет следить за реакцией региональных властей на жалобы россиян в соцсетях. Программу планируют распространить по всей стране к 2019 году, передает РБК.

Новая система позволит следить за информационным потоком в пяти соцсетях и смотреть за реакцией сообществ на действия властей.

Программу начали тестировать в двух регионах.

Автоматическую систему разработала ООО «Медиалогия». Как рассказал один из чиновников, знакомый с программой, это браузерная система, которая не требует установки.

«Это браузерная система, то есть на рабочий компьютер ничего не устанавливается, все находится на серверах, доступ возможен через любой браузер», — уточнил он.


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