Братья Березуцкие объявили о завершении карьеры

Братья Алексей и Василий Березуцкие объявили о завершении спортивной карьеры. Обращение футболистов опубликовано на
«Наша карьера сложилась так, как мы не осмеливались и мечтать. Невероятное количество трофеев с ПФК ЦСКА, 1033 матча за клуб и 159 игр за национальную сборную на двоих, множество индивидуальных и командных наград, феноменальная поддержка болельщиков — всё это навсегда останется с нами», — заявили братья.
Защитники присоединились к ЦСКА больше 15 лет назад. За это время они выиграли с клубом шесть чемпионатов, семь кубков и шесть суперкубков России. За сборную они провели на двоих 159 матчей, завоевали с ней бронзовые медали Евро-2008.