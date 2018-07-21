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18:25, 21 июля 2018 1 281
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Братья Березуцкие объявили о завершении карьеры

Братья Березуцкие объявили о завершении карьеры

Братья Алексей и Василий Березуцкие объявили о завершении спортивной карьеры. Обращение футболистов опубликовано на сайте ПФК ЦСКА.

«Наша карьера сложилась так, как мы не осмеливались и мечтать. Невероятное количество трофеев с ПФК ЦСКА, 1033 матча за клуб и 159 игр за национальную сборную на двоих, множество индивидуальных и командных наград, феноменальная поддержка болельщиков — всё это навсегда останется с нами», — заявили братья.

Защитники присоединились к ЦСКА больше 15 лет назад. За это время они выиграли с клубом шесть чемпионатов, семь кубков и шесть суперкубков России. За сборную они провели на двоих 159 матчей, завоевали с ней бронзовые медали Евро-2008.


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