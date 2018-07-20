В Рязани отметили 80-летний юбилей военкомата. Фото

В Рязани отметили 80-летний юбилей военкомата. Праздник прошел в рязанском дворце молодежи, в пятницу, 20 июля.
После исполнения гимна на сцену для вышел зампред правительства Сергей Филимонов. Он поздравил присутствующих с праздником и отметил важность работы рязанцев.
«Призывая граждан на военную службу, решая вопросы территориальной обороны и занимаясь патриотическим воспитанием молодежи — вы обеспечиваете успешную жизнь нашей страны. Хочу поблагодарить вас за сотрудничество, и в дальнейшем, я думаю, что мы успешно будем справляться с задачами, которые перед нами поставят президент Владимир Путин и губернатор Николай Любимов», — заявил Филимонов.
Сотрудникам военкоматов вручили награды от регионального правительства, а также областной и городской дум.
Этот праздник также приурочили к вековому юбилею российского призывного органа. В фойе для всех желающих открыли выставку оружия и обмундирования 20-го века, а также продемонстрировали современные автоматы и пистолеты.