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14:02, 20 июля 2018 1 261
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В Рязани отметили 80-летний юбилей военкомата. Фото

В Рязани отметили 80-летний юбилей военкомата. Фото

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В Рязани отметили 80-летний юбилей военкомата. Праздник прошел в рязанском дворце молодежи, в пятницу, 20 июля.

После исполнения гимна на сцену для вышел зампред правительства Сергей Филимонов. Он поздравил присутствующих с праздником и отметил важность работы рязанцев.

«Призывая граждан на военную службу, решая вопросы территориальной обороны и занимаясь патриотическим воспитанием молодежи — вы обеспечиваете успешную жизнь нашей страны. Хочу поблагодарить вас за сотрудничество, и в дальнейшем, я думаю, что мы успешно будем справляться с задачами, которые перед нами поставят президент Владимир Путин и губернатор Николай Любимов», — заявил Филимонов.

Сотрудникам военкоматов вручили награды от регионального правительства, а также областной и городской дум.

Этот праздник также приурочили к вековому юбилею российского призывного органа. В фойе для всех желающих открыли выставку оружия и обмундирования 20-го века, а также продемонстрировали современные автоматы и пистолеты.


© RZN.info

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