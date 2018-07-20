Рязанские хирурги проверили уникальную операцию по удалению онкопаталогии. Об этом сообщил
Лапароскопическое лечение рака предстательной железы впервые в ОКБ выполнили весной. «В медицинской терминологии эта операция называется «лапароскопическая радикальная простатэктомия», — сообщил заведующий отделением урологии Дмитрий Карпов.
Он отметил, что во время такой операции пациент теряет меньше крови, потому что «при иссечении предстательной железы не делаются длинные и глубокие полостные разрезы».
«Особенность оперативного вмешательства состояла в том, что мы также удалили камень нижней трети мочеточника через отверстие, которое образовалось в мочевом пузыре после удаления предстательной железы», — отметил заведующий отделением общей хирургии Олег Зайцев.
После операции пациента наблюдают врачи.