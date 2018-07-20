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17:49, 20 июля 2018 1 450
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Рязанские хирурги проверили уникальную операцию по удалению онкопаталогии

Рязанские хирурги проверили уникальную операцию по удалению онкопаталогии

Рязанские хирурги проверили уникальную операцию по удалению онкопаталогии. Об этом сообщил сайт регионального минздрава.

Лапароскопическое лечение рака предстательной железы впервые в ОКБ выполнили весной. «В медицинской терминологии эта операция называется «лапароскопическая радикальная простатэктомия», — сообщил заведующий отделением урологии Дмитрий Карпов.

Он отметил, что во время такой операции пациент теряет меньше крови, потому что «при иссечении предстательной железы не делаются длинные и глубокие полостные разрезы».

«Особенность оперативного вмешательства состояла в том, что мы также удалили камень нижней трети мочеточника через отверстие, которое образовалось в мочевом пузыре после удаления предстательной железы», — отметил заведующий отделением общей хирургии Олег Зайцев.

После операции пациента наблюдают врачи.


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