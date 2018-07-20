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12:39, 20 июля 2018 264
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Появилось еще одно видео аварии с маршруткой у ТЦ «Атрон»

Появилось еще одно видео аварии с маршруткой у ТЦ «Атрон»

Появилось еще одно видео аварии с маршруткой у ТЦ «Атрон». Ролик опубликовали в группе «Дороги Рязани» «ВКонтакте».

На нем видно, как водитель автомобиля Skoda не пропустила маршрутку на повороте.

Напомним, ДТП произошло в четверг, 20 июля, на перекрестке улиц Ленина и Вознесенской.


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