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17:26, 20 июля 2018 559
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Пострадавший в аварии со скутером в Александро-Невском районе скончался

Пострадавший в аварии со скутером в Александро-Невском районе скончался

Пострадавший в аварии со скутером в Александро-Невском районе скончался. Об этом RZN.info сообщила пресс-служба регионального минздрава.

ДТП произошло в субботу, 14 июля. Местный житель на «десятке» ехал со стороны Ряжска и сбил скутер, который ехал в попутном направлении. Им управляла 30-летняя жительница Александро-Невского, с ней ехал 28-летний парень.

Пострадавших доставили в районную больницу. Женщина получила множественные переломы. Для помощи мужчине из Рязани санавиация доставила специалиста.

Молодому человеку сделали операцию, его наблюдал нейрохирург медицины катастроф рязанской ОКБ. «Положительной динамики не было, решили госпитализировать в Рязань», — отметили в пресс-службе.

Несмотря на усилия медиков, спасти пострадавшего не удалось.


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