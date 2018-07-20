Пострадавший в аварии со скутером в Александро-Невском районе скончался. Об этом RZN.info сообщила пресс-служба регионального минздрава.
ДТП произошло в субботу, 14 июля. Местный житель на «десятке» ехал со стороны Ряжска и сбил скутер, который ехал в попутном направлении. Им управляла 30-летняя жительница Александро-Невского, с ней ехал 28-летний парень.
Пострадавших доставили в районную больницу. Женщина получила множественные переломы. Для помощи мужчине из Рязани санавиация
Молодому человеку сделали операцию, его наблюдал нейрохирург медицины катастроф рязанской ОКБ. «Положительной динамики не было, решили госпитализировать в Рязань», — отметили в пресс-службе.
Несмотря на усилия медиков, спасти пострадавшего не удалось.