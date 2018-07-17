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13:30, 17 июля 2018 338
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Рязанская санавиация доставила врача в область, чтобы помочь пострадавшему в ДТП

Рязанская санавиация доставила врача в область, чтобы помочь пострадавшему в ДТП

Фото: Издательство «Пресса»

В Александро-Невском районе «десятка» столкнулась со скутером. Об этом пишет ИД «Пресса».

Авария произошла около 22:40 в субботу, 14 июля. Местный житель на «десятке» ехал со стороны Ряжска и сбил скутер, который ехал в попутном направлении. Им управляла 30-летняя жительница Александро-Невского, с ней ехал 28-летний парень.

Пострадавших доставили в районную больницу. Женщина получила множественные переломы. Для помощи мужчине из Рязани санавиация доставила специалиста.

Пострадавшему сделали операцию, он находится в тяжелом состоянии.

Водитель «десятки» не пострадал. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.


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