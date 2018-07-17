Рязанская санавиация доставила врача в область, чтобы помочь пострадавшему в ДТП

В Александро-Невском районе «десятка» столкнулась со скутером. Об этом пишет ИД «
Авария произошла около 22:40 в субботу, 14 июля. Местный житель на «десятке» ехал со стороны Ряжска и сбил скутер, который ехал в попутном направлении. Им управляла 30-летняя жительница Александро-Невского, с ней ехал 28-летний парень.
Пострадавших доставили в районную больницу. Женщина получила множественные переломы. Для помощи мужчине из Рязани санавиация доставила специалиста.
Пострадавшему сделали операцию, он находится в тяжелом состоянии.
Водитель «десятки» не пострадал. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.