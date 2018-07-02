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8:48, 2 июля 2018 1 026
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Над Рязанью разгерметизировался летевший в Таджикистан лайнер

Над Рязанью разгерметизировался летевший в Таджикистан лайнер

Самолет Boeing 737 авиакомпании Tajik Air, выполнявший рейс 646 по маршруту Москва — Худжанд, разгерметизировался над Рязанью. Из-за этого лайнеру пришлось вернуться в Домодедово, передает «РИА Новости».

«В самолете таджикской авиакомпании, летевшем из Москвы в Худжанд, над Рязанью началась разгерметизация самолета. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. Израсходовав определенное количество горючего, самолет успешно приземлился в аэропорту Домодедово», — прокомментировал пресс-секретарь Худжандского международного аэропорта Юсуф Маюсуфов.

Комиссия МАК выясняет причины случившегося.


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