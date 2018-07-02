В понедельник, 2 июля, Николай Любимов подписал соглашение о сотрудничестве с пожарными-добровольцами.
Губернатор отметил работу добровольческих отрядов в области. По его словам, с их помощью потушили четверть всех пожаров.
«На таких встречах мы часто затрагиваем темы безопасности и борьбы с огнем. Сегодня мы подписываем соглашение о сотрудничестве с центральным советом ВДПО, и я уверен, что наша работа будет еще более конструктивна и полезна для рязанцев», — сказал Любимов.
Глава региона наградил медалью «За содействие в борьбе с пожарами» председателя совета Михайловского межрайонного отделения Александра Куфельдта и вручил нагрудный знак «За заслуги» главному инженеру Рязанского городского отделения ВДПО Александру Лавринову.