Закон о дополнительном выходном одобрили в первом чтении

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о предоставлении дополнительного выходного для прохождения диспансеризации. Об этом передает «
Отмечается, что подобный выходной с сохранением средней зарплаты россияне смогут брать раз в три года. Однако, по словам одного из автора инициативы Валерия Рязанского, со временем по соглашению с работодателями и профсоюзами его можно будет брать и чаще.
«Работодатели должны быть заинтересованы в том, чтобы у них трудились здоровые работники. А среди населения необходимо как можно чаще пропагандировать культуру здорового образа жизни. Долголетие, как известно, без здоровья невозможно», — заявил Рязанский.
Предполагается, что законопроект одобрят уже в 2018 году.