Утренний обзор рязанских пробок: 19 июля

Утром в четверг, 19 июля, на рязанских дорогах образовалось несколько «традиционных» заторов. Согласно «Яндекс.Картам», осложнено движение на въезде в Канищево со стороны Северной окружной, проезд по улице Каширина в сторону Первомайского проспекта, а также на участках улиц Есенина (со стороны Солотчинского шоссе) и Циолковского (в районе Николо-Ямского храма).
Отметим, что серьезных заторов на одной из главных транспортных артерий города — Московском шоссе — не наблюдается.
На мосту через Оку продолжается ремонт, в связи с этим затруднено движение в обе стороны. Впрочем, такая ситуация будет возникать ежедневно до окончания работ.