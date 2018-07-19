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8:23, 19 июля 2018 1 135
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Утренний обзор рязанских пробок: 19 июля

Утренний обзор рязанских пробок: 19 июля

Утром в четверг, 19 июля, на рязанских дорогах образовалось несколько «традиционных» заторов. Согласно «Яндекс.Картам», осложнено движение на въезде в Канищево со стороны Северной окружной, проезд по улице Каширина в сторону Первомайского проспекта, а также на участках улиц Есенина (со стороны Солотчинского шоссе) и Циолковского (в районе Николо-Ямского храма).

Отметим, что серьезных заторов на одной из главных транспортных артерий города — Московском шоссе — не наблюдается.

На мосту через Оку продолжается ремонт, в связи с этим затруднено движение в обе стороны. Впрочем, такая ситуация будет возникать ежедневно до окончания работ.


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