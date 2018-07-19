«Северная компания» назвала безопасность детских площадок приоритетом застройщика

Директор «Северной компании» Михаил Михайлов назвал создание безопасных детских площадок одним из приоритетных направлений работы.
Как сообщили в пресс-службе застройщика, детские площадки в новостройках «Северной компании» выполнены в соответствии с ГОСТом и соответствуют всем требованиям безопасности.
«Их основа — ударопоглощающее полимерное покрытие. Материал помогает поддерживать чистоту на детской площадке и сохраняет свои защитные свойства в любую погоду. Качели и горки снабжены перилами и защитными бортиками, а ступеньки покрыты противоскользящим материалом. При изготовлении детских площадок используются материалы, которые не содержат вредных компонентов и не вызывают аллергических реакций», — рассказали в пресс-службе.
По словам представителей застройщика, рязанцы уже оценили просторные детские площадки в
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