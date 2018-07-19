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10:45, 19 июля 2018 270

«Северная компания» назвала безопасность детских площадок приоритетом застройщика

«Северная компания» назвала безопасность детских площадок приоритетом застройщика

Директор «Северной компании» Михаил Михайлов назвал создание безопасных детских площадок одним из приоритетных направлений работы.

Как сообщили в пресс-службе застройщика, детские площадки в новостройках «Северной компании» выполнены в соответствии с ГОСТом и соответствуют всем требованиям безопасности.

«Их основа — ударопоглощающее полимерное покрытие. Материал помогает поддерживать чистоту на детской площадке и сохраняет свои защитные свойства в любую погоду. Качели и горки снабжены перилами и защитными бортиками, а ступеньки покрыты противоскользящим материалом. При изготовлении детских площадок используются материалы, которые не содержат вредных компонентов и не вызывают аллергических реакций», — рассказали в пресс-службе.

По словам представителей застройщика, рязанцы уже оценили просторные детские площадки в ЖК «Юный» и игровую зону в форме корабля в ЖК «Северный».

Офис «Северной компании» расположен в парке перед Рязанским кремлем, на улице Соборной, 14/2 стр. 1. Работает в будни до 20:00 и в субботу до 15:30. Аккаунт застройщика в Instagram. Телефон 707-000.


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