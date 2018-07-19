Рязанских предпринимателей пригласили на семинар по сертификации предприятий пищевой промышленности

В среду, 25 июля, Центр поддержки предпринимательства Рязанской области проведет бизнес-семинар, посвященный сертификации предприятий пищевой промышленности. Встреча пройдет с 11:00 до 13:00 в конференц-зале «Ростов» отеля «Амакс».
Спикером выступит Григорий Беленький — гендиректор Control Union Certifications Russia — одного из ведущих международных агентств по аудиту и сертификации предприятий. Он затронет следующие вопросы:
- международные требования к пищевым предприятиям, общие условия для поставок за рубеж и работы с международными партнерами на территории РФ;
- классификация систем менеджмента;
- международные программы сертификации;
- программа поддержки развития предприятий со стороны минэкономразвития РФ;
- ISO 9001 и НАССР как базовый минимум и основа для системы менеджмента;
- GFSI одобренные стандарты;
- этапы внедрения системы менеджмента пищевой безопасности;
- ключевые требования к продукции;
- маркировка CE.
Поучаствовать в семинаре можно бесплатно, однако предварительно необходимо зарегистрироваться по