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11:06, 19 июля 2018 502

Рязанских предпринимателей пригласили на семинар по сертификации предприятий пищевой промышленности

Рязанских предпринимателей пригласили на семинар по сертификации предприятий пищевой промышленности

В среду, 25 июля, Центр поддержки предпринимательства Рязанской области проведет бизнес-семинар, посвященный сертификации предприятий пищевой промышленности. Встреча пройдет с 11:00 до 13:00 в конференц-зале «Ростов» отеля «Амакс».

Спикером выступит Григорий Беленький — гендиректор Control Union Certifications Russia — одного из ведущих международных агентств по аудиту и сертификации предприятий. Он затронет следующие вопросы:

  • международные требования к пищевым предприятиям, общие условия для поставок за рубеж и работы с международными партнерами на территории РФ;
  • классификация систем менеджмента;
  • международные программы сертификации;
  • программа поддержки развития предприятий со стороны минэкономразвития РФ;
  • ISO 9001 и НАССР как базовый минимум и основа для системы менеджмента;
  • GFSI одобренные стандарты;
  • этапы внедрения системы менеджмента пищевой безопасности;
  • ключевые требования к продукции;
  • маркировка CE.

Поучаствовать в семинаре можно бесплатно, однако предварительно необходимо зарегистрироваться по ссылке или по телефону 971-700.


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