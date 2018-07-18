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18:22, 18 июля 2018 1 061
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В Рязани и Михайлове нашли два подпольных спиртзавода

В Рязани и Михайлове нашли два подпольных спиртзавода

В Рязани и Михайлове нашли два подпольных спиртзавода. Об этом сообщило управление Росалкогольрегулирования по ЦФО.

Незаконные предприятия обнаружили после того, как на 124-м километре М-5 полицейские остановили грузовик DAF, который перевозил около 24 тысяч бутылок поддельной водки. Во время расследования стало известно, что производят и хранят нелегальное спиртное в Рязани, Рязанской области и Москве.

Первый завод нашли на проезде Шабулина в Рязани. В помещении работала полуавтоматическая линия розлива, обнаружено 80 тысяч бутылок поддельной водки и 7,5 тысяч литров спиртосодержащей жидкости.

Еще один незаконный спиртзавод работал в Михайлове. На месте нашли полуавтоматическую линию розлива, свыше 79 тысяч бутылок поддельной водки, 31 тысячу литров спиртосодержащей жидкости, а также грузовик Hyundai.

«В настоящее время всё основное технологическое оборудование, готовая продукция, сырье и автотранспорт арестованы. Межрегиональным управлением Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу проводится административное расследование», — говорится в сообщении.


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