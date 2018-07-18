В Рязани и Михайлове нашли два подпольных спиртзавода. Об этом сообщило управление Росалкогольрегулирования по ЦФО.
Незаконные предприятия обнаружили после того, как на 124-м километре М-5 полицейские остановили грузовик DAF, который перевозил около 24 тысяч бутылок поддельной водки. Во время расследования стало известно, что производят и хранят нелегальное спиртное в Рязани, Рязанской области и Москве.
Первый завод нашли на проезде Шабулина в Рязани. В помещении работала полуавтоматическая линия розлива, обнаружено 80 тысяч бутылок поддельной водки и 7,5 тысяч литров спиртосодержащей жидкости.
Еще один незаконный спиртзавод работал в Михайлове. На месте нашли полуавтоматическую линию розлива, свыше 79 тысяч бутылок поддельной водки, 31 тысячу литров спиртосодержащей жидкости, а также грузовик Hyundai.
«В настоящее время всё основное технологическое оборудование, готовая продукция, сырье и автотранспорт арестованы. Межрегиональным управлением Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу проводится административное расследование», — говорится в сообщении.