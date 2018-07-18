Утренний обзор рязанских пробок: 18 июля

Утром в среду, 18 июля, рязанцы вновь столкнулись с пробками на дорогах.
На ремонтируемом на Солотчинском мосту пробка растянулась почти на два километра в сторону Солотчи и на километр в сторону Рязани. Скорость потока не превышает пяти-десяти километров в час.
На Московском шоссе движение затруднено от «Премьера» до пересечения с улицей Вокзальной. Автомобили двигаются со скоростью не более 10 километров в час.
Автомобили «встряли» на улицах Каширина и Дзержинского до поворота на Первомайский проспект. Скорость не превышает 7-10 километров в час.
По-прежнему из-за ремонтных работ крупный затор образовался на Южной окружной. Пробка растянулась в сторону Ситниковской улицы от поворота на улицу Крайнюю. Автомобили двигаются со скоростью не более трех километров в час.
Серьезный затор появился на улице Циолковского. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», на пересечении с улицей Новой произошло ДТП, из-за чего пробка образовалась в сторону Песочни. Скорость движения — до семи километров в час.
На улице Есенина водителям придется постоять от пересечения с Оксксим проездом в сторону площади Театральной. Скорость потока не превышает 5-10 километров в час.
Крупная пробка возникла на улице Зубковой в сторону центра города. Движение затруднено от «Ледового дворца» почти до улицы Циолковского. Скорость не превышает семи километров в час.