Рязанка отметила 100-летний юбилей

Во вторник, 17 июля, 100-летний юбилей отметила житнльница Рязани Зинаида Губернаторова. Об этом сообщил
От имени и.о. главы администрации Сергея Карабасова пенсионерку поздравила с юбилеем начальник управления дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи Инна Монахова. Рязанке вручили ценный подарок.
Губернаторова родилась в Рыбновском районе Рязанской области, росла без матери, которая рано ушла из жизни.
С 1934 года живет в Рязани. Во время войны трудилась конюхом и пахарем. С момента основания Рязанской радиотехнической академии работала там до выхода на пенсию.
Рязанка воспитала троих детей, двух внуков и двух правнуков.