Роспотребнадзор запретил купание в четырех рязанских водоемах. Об этом сообщил
Повторная проверка выявила несоответствие требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 (Гигиенические требования к охране поверхностных) по микробиологическим показателям воды на следующих пляжах:
- озеро Чистое в деревне Селезнево Клепиковского района;
- река Мокша в Кадоме;
- река Мокша в Ермише;
- река Ока в районе Касимовского затона.
«Купание в данных водоемах не гарантирует безопасности для здоровья, на них выставлены запрещающие купание аншлаги», — говорится в сообщении.
Кроме того, специалисты выявили несоответствие нормам воды в реке Тарадейка в Шацком районе. Роспотребнадзор сообщил главе местной администрации о необходимости принять меры для исправления ситуации.