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17:45, 18 июля 2018 3 273
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Роспотребнадзор запретил купание в четырех рязанских водоемах 1

Роспотребнадзор запретил купание в четырех рязанских водоемах

Роспотребнадзор запретил купание в четырех рязанских водоемах. Об этом сообщил сайт регионального управления.

Повторная проверка выявила несоответствие требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 (Гигиенические требования к охране поверхностных) по микробиологическим показателям воды на следующих пляжах:

  • озеро Чистое в деревне Селезнево Клепиковского района;
  • река Мокша в Кадоме;
  • река Мокша в Ермише;
  • река Ока в районе Касимовского затона.

«Купание в данных водоемах не гарантирует безопасности для здоровья, на них выставлены запрещающие купание аншлаги», — говорится в сообщении.

Кроме того, специалисты выявили несоответствие нормам воды в реке Тарадейка в Шацком районе. Роспотребнадзор сообщил главе местной администрации о необходимости принять меры для исправления ситуации.


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