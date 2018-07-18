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16:17, 18 июля 2018 386
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Путин представил масштабную программу по преобразованию российских городов

Путин представил масштабную программу по преобразованию российских городов

Фото: Kremlin.ru

В среду, 18 июля, на урбанистическом форуме в Москве Владимир Путин анонсировал начало масштабной программы по преобразованию и расширению российских городов. Об этом передает «РИА Новости».

Программа позволит преобразовать большие и малые города России, а также расширить их, обустроить инфраструктуру сельских территорий.

Для этого используют передовые технологии, новые архитектурные и управленческие решения, заявил глава государства.

«Речь идет о серьезном увеличении объемов жилищного строительства, обновлении городской среды, формировании транспортной и цифровой инфраструктуры, решении экологических проблем, развитии учреждений здравоохранения, спорта и образования», — пояснил Путин.


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