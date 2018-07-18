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9:57, 18 июля 2018 600
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Медсестры Рязанской ОКБ начали работать с помощью мессенджера

Медсестры Рязанской ОКБ начали работать с помощью мессенджера

Во вторник, 17 июля, в Рязанскую ОКБ с проверкой приехал министр здравоохранения области Андрей Прилуцкий. Об этом сообщил сайт регионального минздрава.

Сотрудники отделения нейрохирургии показали свое ноу-хау в рамках внедрения в работу больницы принципов бережливого производства.

Для того, чтобы оперативно узнавать об изменениях в назначениях и состоянии пациентов, здесь используют популярный мессенджер.

«На посту лежит планшет, и медицинские сестры мгновенно реагируют на сообщения врачей. Для оптимизации работы здесь применяют также магнитно-маркерную доску и чек-листы», — говорится в сообщении.

Также бережливые технологии начали использовать в поликлинике ОКБ. Каждому району в регистратуре присвоили свой цвет на медицинской карте.

«Это облегчает поиск и сокращает время ожидания. Даже лотки для бланков снабдили яркими цветными полосками. Они сигнализируют, если бланки начнут заканчиваться», — прокомментировали и ведомстве.

На стенде каждый может написать пожелания по улучшению обслуживания. Пациенты также увидят, как идет работа по их предложениям, о чем сигнализируют закрашенные кружочки в графе напротив.

Прилуцкий также осмотрел таблички со шрифтом брайля, приспособления для инвалидов и дал рекомендации по более эффективному устройству регистратуры.

Помимо этого, министр осмотрел отделения, где проходит капитальный ремонт. Работы там находятся на завершающем этапе. Работы в четырех отделениях планируют завершить к концу лета.


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