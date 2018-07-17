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13:50, 17 июля 2018 313
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«Яндекс. Навигатор» заговорит голосом Ольги Бузовой 1

«Яндекс. Навигатор» заговорит голосом Ольги Бузовой

«Яндекс. Навигатор» заговорит голосом Ольги Бузовой. Она уже записала более ста реплик, сообщает Super.

Отмечается, что навигатор получит не только голос телеведущей, но и ее фирменный стиль. Например, стандартную фразу «Найден более быстрый маршрут» заменят строчкой из песни Бузовой: «Люди не верили, но я нашла маршрут короче».

Певица станет первой женщиной-знаменитостью, чей голос используют для озвучивания приложения. Ранее «Яндекс. Навигатор» говорил только голосами Федора Бондарчука, Басты и Гарика Харламова.

Опробовать нововведение пользователи смогут уже в августе.

Фото из Instagram Ольги Бузовой


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