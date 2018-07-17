«Яндекс. Навигатор» заговорит голосом Ольги Бузовой. Она уже записала более ста реплик, сообщает
Отмечается, что навигатор получит не только голос телеведущей, но и ее фирменный стиль. Например, стандартную фразу «Найден более быстрый маршрут» заменят строчкой из песни Бузовой: «Люди не верили, но я нашла маршрут короче».
Певица станет первой женщиной-знаменитостью, чей голос используют для озвучивания приложения. Ранее «Яндекс. Навигатор» говорил только голосами Федора Бондарчука, Басты и Гарика Харламова.
Опробовать нововведение пользователи смогут уже в августе.
Фото из Instagram Ольги Бузовой