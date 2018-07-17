В Рязанской области рабочий погиб во время ремонта электросети

В Михайлове во время ремонта электросети погиб дежурный монтер. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
Инцидент произошел на улице 50 лет ВЛКСМ в Михайлове. Элекромонтер вместе с водителем приехали туда, чтобы устранить неисправность электросети. Через некоторое время водитель вышел из машины и увидел, что рабочий висит на опорном столбе.
Михайловским МСО СУ СК России по Рязанской области проводит проверку после случившегося. Следователи выяснят все обстоятельства произошедшего и причину смерти мужчины.