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9:47, 17 июля 2018 1 269
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Рязанцы поддержали строительство магазина в Песочне

Рязанцы поддержали строительство магазина в Песочне

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Рязанцы поддержали строительство магазина в Песочне. Публичные слушания прошли в понедельник, 17 июля.

Заявитель запросил предоставить условно-разрешенный вид использования участка площадью 1078 квадратных метров на улице Полевой, 2 в районе Шереметьево-Песочня.

На участке хотят построить магазин непродовольственных товаров со складом в подвале, оборудовать парковку и высадить деревья.

До начала слушаний в комиссию поступило 21 письменное обращение в поддержку. Зарегистрировались 20 участников, которые единогласно поддержали строительство нового магазина.

Заключение опубликуют в «Рязанских ведомостях».


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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