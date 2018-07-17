Рязанцы поддержали строительство магазина в Песочне. Публичные слушания прошли в понедельник, 17 июля.
Заявитель запросил предоставить условно-разрешенный вид использования участка площадью 1078 квадратных метров на улице Полевой, 2 в районе Шереметьево-Песочня.
На участке хотят построить магазин непродовольственных товаров со складом в подвале, оборудовать парковку и высадить деревья.
До начала слушаний в комиссию поступило 21 письменное обращение в поддержку. Зарегистрировались 20 участников, которые единогласно поддержали строительство нового магазина.
Заключение опубликуют в «Рязанских ведомостях».