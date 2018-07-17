Появились фото с места смертельного пожара в Сасове

Тело
85-летнюю хозяйку дома удалось спасти, а ее 51-летний сын погиб. Помимо дома, также сгорела надворная постройка.
Соседи сначала заметили, как начал моргать свет, а затем увидели над крышей дома пламя. По словам одного из очевидцев, на крыше горящего дома раскалилась крыша.
Соседи начали подручными средствами заливать крышу и трубу водой, чтобы огонь не перекинулся на их дом.
«Но 16-го днем пришлось вызывать пожарных повторно. Пожарище воспламенилось. А шифер разлетелся по соседним участкам. Интересно, что за день до пожара, сидевшая всегда на цепи собака, оторвалась и бегала по соседним улицам. Буквально месяц назад соседи сделали хороший ремонт, вставили новые окна и покрасили. Жалко», — рассказал мужчина, дом которого находится рядом.
Сейчас хозяйка сгоревшего дома находится в больнице. Дом поврежден, постройка во дворе сгорела полностью.