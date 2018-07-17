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9:49, 17 июля 2018 198
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На пожаре в Клепиковском районе погибла 77-летняя женщина

На пожаре в Клепиковском районе погибла 77-летняя женщина

На пожаре в Клепиковском районе погибла 77-летняя хозяйка дома. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Напомним, в ночь на вторник, 17 июля, в Туме Рязанской области сгорел жилой дом.


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