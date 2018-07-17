Блюда от шеф-поваров и музей Есенина. В этом году фестиваль «Малина» пройдет на двух площадках

В Рыбновском районе пройдет ежегодный гастрономический фестиваль «Малина». Официальное открытие состоится в селе Новоселки в субботу, 21 июля, в 12 часов.
Организаторы сообщили, что впервые участником фестиваля станет музей-заповедник Есенина, где пройдут тематические мастер-классы, концерт и квест. Между селами организуют бесплатный проезд.
На фестивале в Новоселках будут работать торговые ряды с малиной различных сортов и сувенирами, а также гастро-зона, на которой шеф-повара рязанских ресторанов представят оригинальные блюда из ягоды и проведут кулинарные мастер-классы.
Также на празднике откроют тематические площадки, на которых желающих научат плетению из лозы, работе с глиной и изготовлению кукол-оберегов. Самых маленьких гостей ждут анимационные площадки, развлекательные программы, малиновый городок из лего, детская дискотека, игры, конкурсы и призы.
Прямо на фестивале художник нарисует тематическое граффити, а музыкальными гостями праздника станут кавер-группа «HoTSTuFF» и «Балалайка 62».
От центрального автовокзала Рязани до Новоселок организуют дополнительные рейсы регулярного маршрута №153. Автобусы будут ходить каждый час с 8:30 до 11:30. Обратно рязанцы смогут уехать с 14:00 до 17:00. Стоимость проезда составит 110 рублей в одну сторону.
Закрытие фестиваля состоится в 17 часов. После этого уехать из Новоселок можно будет на маршрутке.