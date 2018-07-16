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12:24, 16 июля 2018 148

Выпускники рязанского агроуниверситета получили дипломы

Выпускники рязанского агроуниверситета получили дипломы

Около тысячи выпускников рязанского агротехнологического университета имени Костычева получили дипломы об окончании вуза. Торжественная церемония прошла в студенческом дворце культуры.

Для различных отраслей экономики региона университет подготовил профессионалов в области электроэнергетики и электротехники, агроинженерии, технологии производства и переработки сельхозпродукции, организации общественного питания, агрономии, агрохимии и почвоведении, лесного дела, ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы, зоотехнии, биологии, экономики, менеджмента и товароведении, наземных транспортно-технологических средств, строительства, эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов, технологии транспортных процессов.

Первым с получением дипломов выпускников поздравил ректор университета Николай Бышов. «Дорогие выпускники, вы закончили один из лучших аграрных вузов страны. Теперь для вас открыты широкие горизонты в профессиональной деятельности, наступает время свершений и успехов! Я желаю вам гордо нести по жизни звание выпускника РГАТУ. Мне очень хочется, чтобы вы любили свою профессию, и тогда она будет любить вас. От вашего жизненного успеха зависит и успех нашего университета. А еще желаю вам как можно больше настоящих и преданных друзей», — обратился он к бывшим студентам.

Выпускники, в свою очередь, поблагодарили преподавателей «за знания, за возможность участвовать в мероприятиях, за насыщенную яркими и интересными событиями студенческую жизнь».

Завершилась церемония гимном университета.


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