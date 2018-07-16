Встреча Путина и Трампа в Хельсинки длилась почти четыре часа

В Хельсинки встретились Дональд Трамп и Владимир Путин. Встреча лидеров США и России продлилась около четырех часов, передает « РИА Новости ».

Трамп оценил переговоры положительно.

«Это хорошее начало. Это хорошее начало для всех», — сказал Трамп перед началом рабочего ланча, в котором принимали участие представители обеих делегаций. После переговоров лидеры стран провели совместную пресс-конференцию.

«Эпоха острого идеологического противостояния двух стран ушла далеко в прошлое, обстановка в мире кардинально изменилась», — заявил Путин журналистам.

Российский президент назвал сотрудничество стран успешным.

«Самый свежий пример — это тесное оперативное взаимодействие с группой американских экспертов в области безопасности в рамках завершившегося вчера в России чемпионата мира по футболу», — сказал он.

На встрече Россия выступила с рядом инициатив, в частности предложила сотрудничество в сфере стратегической стабильности и нераспространения оружия массового уничтожения. Также Путин заявил о необходимости проработать совместно с Вашингтоном весь комплекс военно-политического и разоруженческого досье. Трамп отметил, что встреча прошла положительно.

«Я только что закончил обсуждение с президентом Путиным по широкому кругу вопросов, критически важных для наших стран. У нас был прямой, открытый, очень продуктивный диалог», — сказал американский лидер.

Он заявил, что страны должны «найти возможность» для сотрудничества, чтобы улучшить ситуацию в мире.

«Ничто не будет простым, но это лучше, чем отвергать возможность встречи. Лучше брать на себя политические риски для достижения мира и стабильности», — подчеркнул Трамп.

В Госдуме заявили, что лидеры государств по итогам встречи решили продолжить сотрудничество, в том числе по ключевым направлениям.

Как рассказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, ближайшие недели покажут, возобновилось сотрудничество Москвы и Вашингтона или нет. «Тем не менее, по многим параметрам позиции России и США могут быть приведены к общему знаменателю», — добавил он.

По его словам, Москва рассчитывает на возобновление полноформатного сотрудничества и считает это ключевой и «архиважной» задачей.