Волонтеры рязанского агроуниверситета помогают зоозащитным организациям

Волонтеры рязанского агротехнологического университета имени Костычева помогают зоозащитным организациям города. Сейчас ветеринарно-фельдшерский отряд «Преданность» трудится на территории «Городской службы по контролю за безнадзорными животными».
Под руководством специалистов студенты учатся ставить уколы, капельницы, обрабатывать раны и сопровождают больных животных в клиники.
Кроме того, волонтеры убирают территорию, проводят ее санитарную обработку и ухаживают за животными. Они также организовывают и проводят различные выставки животных, экологические и социальные акции.
«Помогая зоозащитным организациям, бойцы отряда одновременно учатся мастерству у ветеринарных специалистов, приобретают необходимые профессиональные компетенции и практический опыт своей будущей профессии», — отметили представители вуза.