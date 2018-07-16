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14:04, 16 июля 2018 64

Волонтеры рязанского агроуниверситета помогают зоозащитным организациям

Волонтеры рязанского агроуниверситета помогают зоозащитным организациям

Волонтеры рязанского агротехнологического университета имени Костычева помогают зоозащитным организациям города. Сейчас ветеринарно-фельдшерский отряд «Преданность» трудится на территории «Городской службы по контролю за безнадзорными животными».

Под руководством специалистов студенты учатся ставить уколы, капельницы, обрабатывать раны и сопровождают больных животных в клиники.

Кроме того, волонтеры убирают территорию, проводят ее санитарную обработку и ухаживают за животными. Они также организовывают и проводят различные выставки животных, экологические и социальные акции.

«Помогая зоозащитным организациям, бойцы отряда одновременно учатся мастерству у ветеринарных специалистов, приобретают необходимые профессиональные компетенции и практический опыт своей будущей профессии», — отметили представители вуза.


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