Утренний обзор рязанских пробок: 16 июля

Утром в понедельник, 16 июля, водителям вновь придется постоять в пробках на рязанских дорогах.

«Традиционный» затор этого лета возник на ремонтируемом на Солотчинском мосту. По данным сервиса «Яндекс. Карты», пробка растянулась почти на три километра в сторону Солотчи и на 1,5 километра в сторону города. Скорость потока не превышает пяти-семи километров в час.

Пробка возникла на улице Бирюзова от пересечения с проездом Шабулина до парка Морской славы. Автомобили двигаются со скоростью не более десяти километров в час.

Большая пробка образовалась на проезде Шабулина в сторону Приокского. Автомобили «встали» от пересечения с улице Октябрьской до улицы Пирогова. Скорость потока не превышает пяти километров в час.

На Московском шоссе водителям придется постоять от «Барса» до пересечения с улицей Вокзальной. Движение также затруднено от площади Победы до пересечения с улицей Дзержинского.

Серьезный затор появился на улице Каширина. Автомобили встряли от пересечения с улицей Солнечной до Первомайского проспекта. Скорость движения не превышает 10 километров в час.

Крупная пробка возникла на перекрестке улиц Спортивной и Есенина. По данным сервиса, причиной стало ДТП на улице Спортивной.

На улице Есенина водителям придется постоять от пересечения с улицей Затинной в сторону площади Театральной. Затор растянулся почти на полтора километра. Скорость потока не превышает семи километров в час.

По-прежнему из-за ремонтных работ затор образовался на Южной окружной. Пробка растянулась в сторону Ситниковской улицы от 187-го километра с одной стороны, и от 191-го — с другой. Скорость движения автомобилей не превышает десяти километров в час.