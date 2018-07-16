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18:26, 16 июля 2018 109
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Касимовские власти пообещали отремонтировать аварийную ротонду

Касимовские власти пообещали отремонтировать аварийную ротонду

Касимовские власти пообещали отремонтировать аварийную ротонду в парке культуры и искусств. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Отмечается, что несущий каркас сооружения «находится в рабочем состоянии». Треснула облицовка, сделанная из асбестоцементной трубы.

«В ближайшее время будет произведен косметический ремонт по заделке данных трещин. Кроме того, администрацией ведется претензионная работа с подрядной организацией по устранению выявленных недостатков», — говорится в сообщении.

В администрации отметили, что ротонда безопасна, но ее все-же решили временно огородить сигнальной лентой. Лавочки, стоявшие внутри, перенесли в другое место.

Напомним, информация о разрушении ротонды появилась в паблике «Типичный Касимов» в минувшие выходные. На колоннах сооружения появились крупные трещины.


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