Касимовские власти пообещали отремонтировать аварийную ротонду в парке культуры и искусств. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
Отмечается, что несущий каркас сооружения «находится в рабочем состоянии». Треснула облицовка, сделанная из асбестоцементной трубы.
«В ближайшее время будет произведен косметический ремонт по заделке данных трещин. Кроме того, администрацией ведется претензионная работа с подрядной организацией по устранению выявленных недостатков», — говорится в сообщении.
В администрации отметили, что ротонда безопасна, но ее все-же решили временно огородить сигнальной лентой. Лавочки, стоявшие внутри, перенесли в другое место.
Напомним,