Путин пообещал «комфортный» визовый режим для болельщиков после ЧМ-2018

Владимир Путин пообещал, что болельщикам, которые захотят продолжить знакомство с Россией, обеспечат комфортный визовый режим. Об этом передает «
В субботу, 14 июля, на гала-концерте в Большом театре, глава государства заметил, что многие, приехавшие на чемпионат мира, захотели вернуться с родственниками и друзьями и им необходимо предоставить «максимально комфортный визовый режим.
Ранее глава ФИФА Джанни Инфантино поблагодарил Россию за организацию турнира и
Напомним, финальный матч между Францией и Хорватией пройдет в воскресенье, 15 июля, на столичном стадионе «Лужники».