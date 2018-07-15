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9:54, 15 июля 2018 175
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Путин пообещал «комфортный» визовый режим для болельщиков после ЧМ-2018

Путин пообещал «комфортный» визовый режим для болельщиков после ЧМ-2018

Владимир Путин пообещал, что болельщикам, которые захотят продолжить знакомство с Россией, обеспечат комфортный визовый режим. Об этом передает «РИА Новости».

В субботу, 14 июля, на гала-концерте в Большом театре, глава государства заметил, что многие, приехавшие на чемпионат мира, захотели вернуться с родственниками и друзьями и им необходимо предоставить «максимально комфортный визовый режим.

Ранее глава ФИФА Джанни Инфантино поблагодарил Россию за организацию турнира и назвал ЧМ-2018 лучшим в истории.

Напомним, финальный матч между Францией и Хорватией пройдет в воскресенье, 15 июля, на столичном стадионе «Лужники».


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