В Кемерове вновь начали сносить «Зимнюю вишню»

В субботу, 14 июля, в Кемерове вновь начали сносить торговый центр «Зимняя вишня». Спецтехника уже расчищает площадку от строительного мусора, передает
Рабочие демонтируют наружное оборудование, которое можно вывезти, а служба спасения с гидравлическими инструментами разберет шлагбаумы и вентиляционное оборудование на крыше.
В Кемерово из Екатеринбурга в понедельник, 16 июля, приедет дополнительная спецтехника.
«Зимнюю вишню» уже начинали демонтировать 15 мая. Работы начали с отдельно стоящего и не пострадавшего от пожара строения, где были баня, сауна и автомойка. Тогда снесли половину здания.
На месте ТЦ разобьют сквер, где
Напомним, на пожаре в торговом центре 25 марта
Ранее следствие заявило, что на потерпевших по делу «Зимней вишни» оказывают
Фото