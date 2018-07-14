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11:52, 14 июля 2018 1 243
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В Кемерове вновь начали сносить «Зимнюю вишню»

В Кемерове вновь начали сносить «Зимнюю вишню»

В субботу, 14 июля, в Кемерове вновь начали сносить торговый центр «Зимняя вишня». Спецтехника уже расчищает площадку от строительного мусора, передает ТАСС.

Рабочие демонтируют наружное оборудование, которое можно вывезти, а служба спасения с гидравлическими инструментами разберет шлагбаумы и вентиляционное оборудование на крыше.

В Кемерово из Екатеринбурга в понедельник, 16 июля, приедет дополнительная спецтехника.

«Зимнюю вишню» уже начинали демонтировать 15 мая. Работы начали с отдельно стоящего и не пострадавшего от пожара строения, где были баня, сауна и автомойка. Тогда снесли половину здания.

На месте ТЦ разобьют сквер, где установят вишневое дерево в память трагедии.

Напомним, на пожаре в торговом центре 25 марта погибли 60 человек.

Ранее следствие заявило, что на потерпевших по делу «Зимней вишни» оказывают давление.

Фото Vse42.ru


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