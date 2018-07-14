Митрополит Марк поучаствовал в первом в истории заседании Священного Синода в Екатеринбурге. Об этом сообщил
В субботу, 14 июля, патриарх Кирилл возглавил заседание Священного Синода русской православной церкви.
«Мы прибыли в Екатеринбург в связи с известным юбилеем трагических событий — столетием мученической кончины царской семьи», — сказал патриарх, приветствуя собравшихся.
Среди участников, приглашенных для участия в летней сессии (март-август) Священного Синода, на заседании присутствовал митрополит Рязанский и Михайловский Марк.