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15:25, 14 июля 2018 442
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Куда сходить в субботу вечером? Aфиша от RZN.info

Куда сходить в субботу вечером? Aфиша от RZN.info

В субботу, 14 июля, рязанцев ждет много интересных мероприятий.

В городском парке в рамках проекта «Арт-субботник» состоится концерт «Спорт и рок», посвященный закрытию чемпионата мира по футболу. В этот вечер на сцену парка выйдут рязанские группы Flite, Screwy, исполнители Кирилл Юсупов, Дарья Турбанова, Лилия Кузнецова. Кроме того будет работать площадка аквагрима. Начало в 18:00.

В баре Iggy Taproom 14 июля состоится арт-аукцион «Арт-раздув». В этот вечер здесь можно будет приобрести картины начинающих и известных рязанских художников по низким ценам, начиная с 1 рубля. Кроме того, на вечере прозвучит живая музыка и DJ-сеты. Начало в 19:00.

В клубе Old Fashion Bar 14 июля пройдет вечеринка «Rock'n'Rolla». Существующая уже несколько и полюбившаяся всем клубная вечеринка с традиционными рок-н-ролльными хитами на этот раз пройдет не совсем в привычном формате. На сцене выступит кавер-группа Pulse, а гости вечера услышат любимые хиты в живом исполнении. Начало в 23:00.

В Wake Lake Park на Ореховом озере пройдет пляжная вечеринка. Организаторы обещают рязанцам «хорошую музыку и уютную локацию». Гости мероприятия услышат лайнап самых различных направлений электронной музыки. Начало в 19:00.

В ресторане «Устрицы и танцы» выступит творческий тандем успешного диджея и Sound Producer Москвы и лучшего house-саксофониста столицы — DJ Stev & Krisssax. Начало в 22:00.


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