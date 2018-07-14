Карабасов проверил детские лагеря. Фото

Сергей Карабасов проверил детские лагеря. Об этом
И. о. главы администрации города съездил в «Смену», «Сказку» и центр «Исток».
«В этом году в первых двух сменах муниципальных детских лагерей отдохнули порядка одной тысячи детей. Уже на следующей неделе в учреждениях начнется третья смена», — отметил Карабасов во время проверки. — Задача руководства лагерей — обеспечить для детей безопасный и разнообразный досуг, чтобы ребята смогли не только отдохнуть и набраться сил перед новым учебным годом, но и получить новые полезные знания и навыки".
В центре «Исток» этим летом впервые провели лингвистическую смену для детей, занимающихся английским языком. В лагере «Сказка» организовали различные экологические проекты, а в «Смене» ребята участвовали в спортивных мероприятиях.
Карабасов обратился к руководству лагерей с просьбой следить за правильным режимом дня, полноценным питанием, «качественным сном, оптимальными физическими нагрузками и развлекательной программой» для детей.