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13:02, 14 июля 2018 353
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Карабасов проверил детские лагеря. Фото

Карабасов проверил детские лагеря. Фото

Фото: Администрация Рязани

Сергей Карабасов проверил детские лагеря. Об этом сообщил сайт рязанской мэрии.

И. о. главы администрации города съездил в «Смену», «Сказку» и центр «Исток».

«В этом году в первых двух сменах муниципальных детских лагерей отдохнули порядка одной тысячи детей. Уже на следующей неделе в учреждениях начнется третья смена», — отметил Карабасов во время проверки. — Задача руководства лагерей — обеспечить для детей безопасный и разнообразный досуг, чтобы ребята смогли не только отдохнуть и набраться сил перед новым учебным годом, но и получить новые полезные знания и навыки".

В центре «Исток» этим летом впервые провели лингвистическую смену для детей, занимающихся английским языком. В лагере «Сказка» организовали различные экологические проекты, а в «Смене» ребята участвовали в спортивных мероприятиях.

Карабасов обратился к руководству лагерей с просьбой следить за правильным режимом дня, полноценным питанием, «качественным сном, оптимальными физическими нагрузками и развлекательной программой» для детей.


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