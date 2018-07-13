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11:09, 13 июля 2018 488
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Впервые за 60 лет котята дальневосточного леопарда родились в неволе

Впервые за 60 лет котята дальневосточного леопарда родились в неволе

В Центре воспроизводства редких видов Московского зоопарка родились котята дальневосточного леопарда. Это произошло впервые за 60 лет, сообщил сайт столичного мэра.

Оба детеныша оказались самцами. Известно, что их отца спасли от браконьеров в 2015 году, после чего доставили из Приморья в Москву.

«Мы очень рады, что удалось получить здоровое потомство от леопарда. Поскольку он попал к нам из дикой природы, его котята обладают высокой генетической ценностью и имеют большое значение для Европейской программы по сохранению популяции амурского леопарда в неволе», — рассказала гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

По ее словам, когда детеныши подрастут, их отправят в один из ведущих зоопарков мира. «Надеемся, что, повзрослев, они обзаведутся собственным потомством и внесут свой вклад в сохранение и восстановление этого редкого вида», — добавила Акулова.

Фото с сайта мэра Москвы


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