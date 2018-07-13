Впервые за 60 лет котята дальневосточного леопарда родились в неволе

В Центре воспроизводства редких видов Московского зоопарка родились котята дальневосточного леопарда. Это произошло впервые за 60 лет, сообщил
Оба детеныша оказались самцами. Известно, что их отца спасли от браконьеров в 2015 году, после чего доставили из Приморья в Москву.
«Мы очень рады, что удалось получить здоровое потомство от леопарда. Поскольку он попал к нам из дикой природы, его котята обладают высокой генетической ценностью и имеют большое значение для Европейской программы по сохранению популяции амурского леопарда в неволе», — рассказала гендиректор зоопарка Светлана Акулова.
По ее словам, когда детеныши подрастут, их отправят в один из ведущих зоопарков мира. «Надеемся, что, повзрослев, они обзаведутся собственным потомством и внесут свой вклад в сохранение и восстановление этого редкого вида», — добавила Акулова.
Фото с сайта мэра Москвы