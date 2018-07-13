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11:21, 13 июля 2018 1 183
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В Рязани установят 20 легальных палаток с арбузами и дынями. Адреса

В Рязани установят 20 легальных палаток с арбузами и дынями. Адреса

В Рязани установят 20 легальных палаток для продажи арбузов и дынь. Торговые точки будут работать с 15 июля по 31 октября, сообщила пресс-служба горадминистрации.

Все палатки будут представлять собой одинаковую временную сборно-разборную конструкцию, рассчитанную на одно торговое место. На них разместят информацию об организации или индивидуальном предпринимателе, рядом установят контейнеры для мусора.

Палатки появятся по следующим адресам:

  • улица Большая, у дома №2-а;
  • улица Зубковой, у дома №17 корпус 2;
  • Куйбышевское шоссе, у дома №14/1 (со стороны улицы Трудовой);
  • улица Новоселов, у домов №9, №26-б, №32, №54;
  • улица Разина, у дома №27/19;
  • поселок Соколовка, улица Связи, у дома №18;
  • поселок Строитель, улица Качевская, у дома №30, в районе дома №26/1;
  • Куйбышевское шоссе, у дома №40;
  • Михайловское шоссе, у дома №238а;
  • улица Сельских Строителей, у дома №1в;
  • улица Станкозаводская, у дома №30;
  • улица Высоковольтная, у дома №37;
  • улица Полетаева, у дома №29;
  • улица Семена Середы, у дома №27;
  • улица Весенняя, у дома №30/48;
  • улица Ситниковская, у дома №34-а.

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