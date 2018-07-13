В Рязани установят 20 легальных палаток с арбузами и дынями. Адреса

В Рязани установят 20 легальных палаток для продажи арбузов и дынь. Торговые точки будут работать с 15 июля по 31 октября, сообщила
Все палатки будут представлять собой одинаковую временную сборно-разборную конструкцию, рассчитанную на одно торговое место. На них разместят информацию об организации или индивидуальном предпринимателе, рядом установят контейнеры для мусора.
Палатки появятся по следующим адресам:
- улица Большая, у дома №2-а;
- улица Зубковой, у дома №17 корпус 2;
- Куйбышевское шоссе, у дома №14/1 (со стороны улицы Трудовой);
- улица Новоселов, у домов №9, №26-б, №32, №54;
- улица Разина, у дома №27/19;
- поселок Соколовка, улица Связи, у дома №18;
- поселок Строитель, улица Качевская, у дома №30, в районе дома №26/1;
- Куйбышевское шоссе, у дома №40;
- Михайловское шоссе, у дома №238а;
- улица Сельских Строителей, у дома №1в;
- улица Станкозаводская, у дома №30;
- улица Высоковольтная, у дома №37;
- улица Полетаева, у дома №29;
- улица Семена Середы, у дома №27;
- улица Весенняя, у дома №30/48;
- улица Ситниковская, у дома №34-а.