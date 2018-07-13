Пятничный затор. Рязанцы встали в трехкилометровой пробке на выезде из города

Рязанцы встали в трехкилометровой пробке на выезде из города в сторону Солотчи. Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», затор начинается от улицы Грибоедова до Солотчинского моста. Скорость машин не превышает три километра в час.
Спешащим в Песочню водителям придется постоять в двухкилометровой пробке: автомобили по Касимовскому шоссе до поворота на улицу Советской армии едут со скоростью пять километров в час.
Пробки также на Окском проезде, на улице Циолковского (от Театральной площади до улицы Новой), на Московском шоссе (от «Барса» до улицы Вокзальной), на улицах Дзержинского (в сторону Первомайского проспекта) и Каширина.