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18:46, 13 июля 2018 1 322
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Пятничный затор. Рязанцы встали в трехкилометровой пробке на выезде из города

Пятничный затор. Рязанцы встали в трехкилометровой пробке на выезде из города

Рязанцы встали в трехкилометровой пробке на выезде из города в сторону Солотчи. Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», затор начинается от улицы Грибоедова до Солотчинского моста. Скорость машин не превышает три километра в час.

Спешащим в Песочню водителям придется постоять в двухкилометровой пробке: автомобили по Касимовскому шоссе до поворота на улицу Советской армии едут со скоростью пять километров в час.

Пробки также на Окском проезде, на улице Циолковского (от Театральной площади до улицы Новой), на Московском шоссе (от «Барса» до улицы Вокзальной), на улицах Дзержинского (в сторону Первомайского проспекта) и Каширина.


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