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9:40, 13 июля 2018 340
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Черчесов остался недовольным результатом сборной России на ЧМ-2018

Черчесов остался недовольным результатом сборной России на ЧМ-2018

Фото: Ru.wikipedia.org

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов огорчен результатом команды на домашнем чемпионате мира. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Россияне дошли до четвертьфинала, где проиграли сборной Хорватии. Матч на арене «Фишт» в Сочи завершился со счетом 2:2 в основное время, в серии пенальти — 3:4.

«Если брать моральную сторону — на мажорной, а если спортивную, то все-таки спорт — это титулы, а титула у нас нет. Поэтому здесь, конечно, мы огорчены», — сказал Черчесов.

«Есть две вещи, — отметил он. — Народ объединился вокруг нашей сборной — это одна сторона. Но если эта задача выполнена, то вторая — не до конца. Мы знаем, что есть команды объективно сильнее нас, но, как вы видели, это ни о чем не говорит».

«Просто мы реально хотели пройти дальше, мы были в полушаге от полуфинала», — добавил тренер.


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