Черчесов остался недовольным результатом сборной России на ЧМ-2018

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов огорчен результатом команды на домашнем
Россияне дошли до четвертьфинала, где
«Если брать моральную сторону — на мажорной, а если спортивную, то все-таки спорт — это титулы, а титула у нас нет. Поэтому здесь, конечно, мы огорчены», — сказал Черчесов.
«Есть две вещи, — отметил он. — Народ объединился вокруг нашей сборной — это одна сторона. Но если эта задача выполнена, то вторая — не до конца. Мы знаем, что есть команды объективно сильнее нас, но, как вы видели, это ни о чем не говорит».
«Просто мы реально хотели пройти дальше, мы были в полушаге от полуфинала», — добавил тренер.