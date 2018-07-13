Больше 200 обманутых нигерийцев застряли в Москве без обратных билетов ‍

Около 80 граждан Нигерии собрались у посольства в Москве и требуют помочь вернуться им домой. Об этом передает
Африканцы приехали в Россию по паспорту болельщика и не предполагали, что после окончания чемпионата должны будут уехать из страны.
Аферисты в Нигерии продали им Fan ID по $300 за штуку и заверили, что в России те смогут получить работу. Кроме того, обратные билеты пострадавших аннулировали.
Жертвы обратились за помощью к диппредставительству.
«Сейчас здесь 76 человек, в Домодедове около 50 человек, в Шереметьеве, во Внукове, мы предполагаем, человек по 15. На улицах, в ночлежке в Люблине еще находятся от 200 до 400 человек», — рассказал правозащитник Олег Мельников.
«Им сказали в Нигерии, что они найдут работу очень быстро, как только приедут, эти люди были согласны на любую работу, — разъяснил ситуацию собеседник. — Они живут кто где, одни, у кого оставались деньги на хостел, в аэропортах, те, кто побогаче, купили билеты обратно и улетели, кто победнее — к сожалению, таких большинство — все здесь».