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15:37, 13 июля 2018 466
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Больше 200 обманутых нигерийцев застряли в Москве без обратных билетов ‍

Больше 200 обманутых нигерийцев застряли в Москве без обратных билетов ‍

Около 80 граждан Нигерии собрались у посольства в Москве и требуют помочь вернуться им домой. Об этом передает ТАСС.

Африканцы приехали в Россию по паспорту болельщика и не предполагали, что после окончания чемпионата должны будут уехать из страны.

Аферисты в Нигерии продали им Fan ID по $300 за штуку и заверили, что в России те смогут получить работу. Кроме того, обратные билеты пострадавших аннулировали.

Жертвы обратились за помощью к диппредставительству.

«Сейчас здесь 76 человек, в Домодедове около 50 человек, в Шереметьеве, во Внукове, мы предполагаем, человек по 15. На улицах, в ночлежке в Люблине еще находятся от 200 до 400 человек», — рассказал правозащитник Олег Мельников.

«Им сказали в Нигерии, что они найдут работу очень быстро, как только приедут, эти люди были согласны на любую работу, — разъяснил ситуацию собеседник. — Они живут кто где, одни, у кого оставались деньги на хостел, в аэропортах, те, кто побогаче, купили билеты обратно и улетели, кто победнее — к сожалению, таких большинство — все здесь».


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