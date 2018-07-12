Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:17, 12 июля 2018 1 479
 0    0

В Рязани обсудили новую систему переработки отходов

В Рязани обсудили новую систему переработки отходов

В среду, 11 июля, замглавы Министерства строительства и ЖКХ России Андрей Чибис провел видеоконференцию о переходе на новую систему обращения с отходами. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

В конференции поучаствовали руководители федеральных министерств, депутаты Госдумы, представители Совета Федерации, ФАС России, Роспотребнадзора, Росприроднадзора, регионов России, от Рязанской области — первый заместитель министра ТЭК и ЖКХ Андрей Устинов.

Участники обсудили вопросы, связанные с переходом субъектов России на новую систему обращения с отходами и подготовкой требующейся для этого нормативно-правовой базы.

Как отметил Чибис, региональные операторы по обращению с ТБО должны приступить к работе 1 января 2019 года.

Он поставил регионам задачи создать электронные модели территориальных схем обращения с ТБО.

Замглавы Минстроя России призвал уделить «особое внимание» формированию системы оплаты за услуги по вывозу и утилизации отходов.

«Убедительная просьба — тарифы должны быть максимально ясными, честными и прозрачными. Люди должны знать обоснование расчетов, понимать: за что именно они платят и почему», — сказал Андрей Чибис.

Сейчас в Рязанской области собирают документы на участие в конкурсе по отбору регионального оператора.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Природа и экология»
16:27, 12 июля 2018
Рязанское управление ветеринарии прокомментировало размер штрафа зоопарку «Ноев ковчег»
13:45, 12 июля 2018
В пятницу в Рязанской области потеплеет до +28 градусов
10:42, 12 июля 2018
В выходные рязанцев ждет жаркая погода
10:17, 12 июля 2018
В Рязани обсудили новую систему переработки отходов
14:49, 11 июля 2018
В Рязанской области зафиксировали еще две вспышки бешенства животных
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Активный отдых, уха и песни у костра. В загородной «Школе 360» прошел семейный праздник

Активный отдых, уха и песни у костра. В загородной «Школе 360» прошел семейный праздник

Будущие ученики и их родители с радостью отнеслись к идее проведения праздника на свежем воздухе.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:51, 1 июля 2018 354 953
Давка, слезы и цветы. В Рязани выступила Ольга Бузова. Фото 10
19:40, 30 июня 2018 34 883
Тепло и дождливо. Прогноз погоды на новую рабочую неделю
19:08, 30 июня 2018 32 534
Аргентина не вышла в четвертьфинал ЧМ-2018
18:45, 30 июня 2018 27 159
В Рязанском районе столкнулись две машины
10:06, 9 июля 2018 27 130
После матча Россия-Хорватия на Почтовой подрались болельщики. Видео 2
Все новости
Голосования

Следили ли вы за выступлением сборной России на чемпионате мира по футболу?

Окончание опроса: 13.07.2018
Архив голосований
Форум