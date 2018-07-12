В Рязани обсудили новую систему переработки отходов

В среду, 11 июля, замглавы Министерства строительства и ЖКХ России Андрей Чибис провел видеоконференцию о переходе на новую систему обращения с отходами. Об этом сообщил
В конференции поучаствовали руководители федеральных министерств, депутаты Госдумы, представители Совета Федерации, ФАС России, Роспотребнадзора, Росприроднадзора, регионов России, от Рязанской области — первый заместитель министра ТЭК и ЖКХ Андрей Устинов.
Участники обсудили вопросы, связанные с переходом субъектов России на новую систему обращения с отходами и подготовкой требующейся для этого нормативно-правовой базы.
Как отметил Чибис, региональные операторы по обращению с ТБО должны приступить к работе 1 января 2019 года.
Он поставил регионам задачи создать электронные модели территориальных схем обращения с ТБО.
Замглавы Минстроя России призвал уделить «особое внимание» формированию системы оплаты за услуги по вывозу и утилизации отходов.
«Убедительная просьба — тарифы должны быть максимально ясными, честными и прозрачными. Люди должны знать обоснование расчетов, понимать: за что именно они платят и почему», — сказал Андрей Чибис.
Сейчас в Рязанской области собирают документы на участие в конкурсе по отбору регионального оператора.