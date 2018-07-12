Под Рязанью сгорел автомобиль

В Рыбновском районе сгорел автомобиль. Об этом сообщила
Пожар произошел в Ходынино около 21:30 в среду, 11 июля. Никто не пострадал.
Причина произошедшего и ущерб устанавливаются. На место происшествия выехжали один расчет и три пожарных
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
В Рыбновском районе сгорел автомобиль. Об этом сообщила
Пожар произошел в Ходынино около 21:30 в среду, 11 июля. Никто не пострадал.
Причина произошедшего и ущерб устанавливаются. На место происшествия выехжали один расчет и три пожарных
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости»
|
← предыдущая новостьСреди сотрудников рязанских колоний и изоляторов определили лучших начальников караулов
|
cледующая новость →Утренний обзор рязанских пробок: 12 июля
С праздником жильцов поздравил замминистра областного минстроя Сергей Семенов.