Волонтерам предложили отреставрировать торговые ряды в Касимове. Международный кампус будет работать в две смены: с 16 по 26 июля, с 27 июля по 6 августа.
«Касимов — один из немногих городов России, сохранивший внушительный комплекс торговых рядов, прекрасный образец гражданской архитектуры начала 19 века. Монументальные и выразительные, они до сих пор являются украшением Соборной площади, которую по праву считают музеем под открытым небом», —
Добровольцы под руководством реставраторов станут расчищать предметы из дерева, металла и камня. Для них организуют экскурсии по городу и его музеям, а также лекции членов Российского исторического общества.
Волонтерам дадут бесплатные места в общежитии колледжа и будут кормить три раза в день. Их просят взять с собой удобную рабочую одежду и обувь. Перчатки, маски, очки и рабочие халаты выдадут на месте.
Организованно отправлять волонтеров будут от автостанции Щелковская (Москва) в день начала смены. Билеты до Касимова волонтеры оплачивают сами.
Заявки нужно отправить по адресу:
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