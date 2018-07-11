Утренний обзор рязанских пробок: 11 июля

Утром в среду, 11 июля, на рязанских дорогах образовалось несколько серьезных заторов.
Водителям уже «традиционно» придется постоять на Солотчинском мосту. По данным сервиса «Яндекс. Карты», пробка растянулась на километр — в сторону города, и почти на два — в сторону Шумаши. Скорость потока не превышает семи километров в час.
Серьезный затор образовался на улицы Есенина: от перекрестка с улицей Грибоедова до Театральной площади. Автомобили двигаются со скоростью не более пяти километров в час.
Стоит улица Каширина: от пересечения с улицей Солнечной до Первомайского проспекта. Пробка есть и на Северной окружной — движение затруднено от парка Морской Славы по улице Бирюзова.
По-прежнему из-за ремонтных работ затор образовался на Южной окружной. Затор растянулся в сторону Ситниковской улицы от 187-го километра с одной стороны, и от 191-го — с другой. Скорость движения автомобилей не превышает десяти километров в час.
Небольшие пробки возникли на повороте с улицы Дзержинского на Первомайский проспект, с улицы Советской Армии — на Касимовское шоссе. Также на выезде из Песочни со стороны ТД «НИТИ» возник затор из-за аварии. Скорость машин на этих участках составляет не более десяти километров в час.