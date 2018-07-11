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11:20, 11 июля 2018 369

«Прайм-стоматология» провела выездные консультации для участников фестиваля «Мама, папа, я»

«Прайм-стоматология» провела выездные консультации для участников фестиваля «Мама, папа, я»

В субботу, 7 июля, стартовал юбилейный межрегиональный фестиваль молодых семей «Мама, папа, я», в котором впервые поучаствовали врачи сети клиник «Прайм-стоматология».

Фестиваль, проходивший в Клепиковском районе, посвятили «укреплению семейных ценностей и традиций в молодежной среде».

«В „Прайм-стоматологию“ приходят лечиться всей семьей, а здоровая семья — счастливая семья, поэтому мы с радостью поддержали организаторов», — рассказали в пресс-службе сети клиник.

Впервые за десять лет в рамках фестиваля его участники смогли получить консультацию стоматолога. Более 50 семей проверили состояние полости рта.

Для детей «Прайм-стоматология» провела урок здоровья, на котором им рассказали, что важно заботиться о полости рта и показали, как правильно чистить зубы.

«Такой формат проведения консультаций позволяет детям и их родителям побороть страх перед стоматологом и лишний раз задуматься о профилактике стоматологических заболеваний», — отметили в пресс-службе.

Там также добавили, что «Прайм-стоматология» ежегодно проводит социальные мероприятия в рамках программы «Урок здоровья».


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