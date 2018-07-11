«Прайм-стоматология» провела выездные консультации для участников фестиваля «Мама, папа, я»

В субботу, 7 июля, стартовал юбилейный межрегиональный фестиваль молодых семей «Мама, папа, я», в котором впервые поучаствовали врачи сети клиник «Прайм-стоматология».
Фестиваль, проходивший в Клепиковском районе, посвятили «укреплению семейных ценностей и традиций в молодежной среде».
«В „Прайм-стоматологию“ приходят лечиться всей семьей, а здоровая семья — счастливая семья, поэтому мы с радостью поддержали организаторов», — рассказали в пресс-службе сети клиник.
Впервые за десять лет в рамках фестиваля его участники смогли получить консультацию стоматолога. Более 50 семей проверили состояние полости рта.
Для детей «Прайм-стоматология» провела урок здоровья, на котором им рассказали, что важно заботиться о полости рта и показали, как правильно чистить зубы.
«Такой формат проведения консультаций позволяет детям и их родителям побороть страх перед стоматологом и лишний раз задуматься о профилактике стоматологических заболеваний», — отметили в пресс-службе.
Там также добавили, что «Прайм-стоматология» ежегодно проводит социальные мероприятия в рамках программы «Урок здоровья».