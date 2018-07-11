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16:21, 11 июля 2018 3 584
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Облсуд оставил в силе решение о сносе надстроенного этажа дома на Сенной

Облсуд оставил в силе решение о сносе надстроенного этажа дома на Сенной

Рязанский облсуд оставил в силе решение о сносе дополнительного этажа в доме №10 на улице Сенной. Слушание прошло, в среду, 11 июля.

В 2010 году из-за протекания крыши предприниматель Владимир Трунин решил надстроить на крыше пятиэтажки мансарду со стеклянным куполом. По словам его представителя, предложение поддержали на общем собрании жильцов.

В мае 2018 года Советский районный суд признал постройку незаконной и обязал бизнесмена снести дополнительный этаж за свой счет. Мужчина подал апелляционное заявление и обратился в облсуд.

Представитель Трунина настаивал на законности постройки, отмечая, что она не несет вреда интересам жильцов и не портит вида дома. Однако, на вопрос судьи, что из себя представляет этаж и что есть внутри, представитель ответчика ответить не смог, так как внутри не был и сослался на то, что при взгляде снизу она похожа на оранжерею.

Председатель ТСЖ Андрей Харченко рассказал суду, что в голосовании по строительству дополнительного этажа принимали участие только собственники жилых помещений. Мнение остальных жителей Трунин не учел. При этом Харченко отметил, что в дополнительном этаже имеется кирпичная стена, жилые и отапливаемые зоны, а также туалет и ванная, чего не может быть в оранжерее.

По его словам, Владимир Трунин не только незаконного достроил этаж, но и не оплачивал счета за коммунальные услуги и задолжал 300 тысяч рублей. Бизнесмен не заплатил за содержание жилья 100 тысяч рублей. К Трунину уже приходили приставы, часть долга он смог погасить.

По результатам заседания суд оставил решение ранней инстанции без изменения и отклонил апелляцию.


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