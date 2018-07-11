На пожаре в Ряжском районе пострадал 65-летний хозяин дома. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Госпитализация мужчине не потребовалась.
Напомним, в ночь на среду, 11 июля, в деревне Новое Еголдаево Рязанской области
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На пожаре в Ряжском районе пострадал 65-летний хозяин дома. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Госпитализация мужчине не потребовалась.
Напомним, в ночь на среду, 11 июля, в деревне Новое Еголдаево Рязанской области
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Без поддержки со стороны областного и федерального бюджетов таким населенным пунктам жить и развиваться в современных реалиях становится все сложнее.