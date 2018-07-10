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13:23, 10 июля 2018 579

Впервые в Рязани «Мармакс» провел для владельцев квартир презентацию ЖК «Наследие»

Впервые в Рязани «Мармакс» провел для владельцев квартир презентацию ЖК «Наследие»

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В понедельник, 9 июля, в ресторане «Небо» прошла торжественная презентация сданного жилого комплекса «Наследие» инвестиционно-строительной группы «Мармакс».

Гостями вечера стали собственники квартир жилого комплекса, а также официальные партнеры проекта, которые были задействованы в его реализации.

Презентацию комплекса открыл гендиректор компании «Мармакс» Юрий Юров.

Он поблагодарил клиентов за выбор ЖК «Наследие» и доверие, а также коротко рассказал о цели встречи: «Нам бы хотелось познакомить вас друг с другом, потому что вы являетесь будущими соседями. Большая проблема, когда люди въезжают в новостройки, живут там и не знают друг друга в лицо», — сказал он.

В ходе мероприятия собственникам квартир представили руководителя специально созданной управляющей компании для жилого комплекса и рассказали об ее особенностях.

«Мы с особой тщательностью подошли к изучению рынка управляющих компаний, проанализировали проблемы, возникающие при управлении домом, — отметил Юров. — Пришли к выводу, что если мы продолжим строить не просто качественные объекты, но и будем предоставлять качественный сервис, этим обусловлено создание собственной управляющей компании».

Партнеры «Мармакс» рассказали о своем участиb в ходе реализации проекта. Затем гостям презентации представили фильм, демонстрирующий достоинства дома бизнес-класса в полном объеме.

Презентация продолжилась выступлением музыкантов и фуршетом.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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