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19:55, 10 июля 2018 260
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В крушении самолета в ЮАР пострадали 20 человек

В крушении самолета в ЮАР пострадали 20 человек

В результате крушения самолета в ЮАР 20 человек получили ранения. Состояние одного из пострадавших оценивается как критическое, передает RT.

На месте происшествия работают медики.

Напомним, пассажирский самолет разбился рядом с аэропортом Уондербум в Претории во вторник, 10 июля.

Фото Twitter ER24


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