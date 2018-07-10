В крушении самолета в ЮАР пострадали 20 человек

В результате крушения самолета в ЮАР 20 человек получили ранения. Состояние одного из пострадавших оценивается как критическое, передает
На месте происшествия работают медики.
Напомним, пассажирский самолет
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