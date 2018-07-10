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12:58, 10 июля 2018 217
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В июне в Рязанской области родились Боромир и Пелагея

В июне в Рязанской области родились Боромир и Пелагея

В июне в Рязанской области родились Боромир и Пелагея. Об этом сообщил сайт регионального управления ЗАГС.

Среди редких имен, которые давали мальчикам, — Боромир, Гордей, Демид, Адам, Евдоким, Георгий, Валерий, Лука, Марсель, Петр и Мирон.

Для девочек выбирали такие редкие имена, как Огняна, Иванна, Зоя, Любава, Марфа, Рада, Мелания, Пелагея, Сара, Зинаида и Илария.

Чаще всего мальчиков называли Дмитрий, Артем, Иван, Александр, Михаил, Максим, Кирилл, Никита, Ярослав и Матвей; девочек — Анастасия, Полина, София, Ксения, Мария, Виктория, Дарья, Александра, Екатерина, Анна, Валерия.


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