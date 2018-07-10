В июне в Рязанской области родились Боромир и Пелагея. Об этом сообщил
Среди редких имен, которые давали мальчикам, — Боромир, Гордей, Демид, Адам, Евдоким, Георгий, Валерий, Лука, Марсель, Петр и Мирон.
Для девочек выбирали такие редкие имена, как Огняна, Иванна, Зоя, Любава, Марфа, Рада, Мелания, Пелагея, Сара, Зинаида и Илария.
Чаще всего мальчиков называли Дмитрий, Артем, Иван, Александр, Михаил, Максим, Кирилл, Никита, Ярослав и Матвей; девочек — Анастасия, Полина, София, Ксения, Мария, Виктория, Дарья, Александра, Екатерина, Анна, Валерия.